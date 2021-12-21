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21 Aralık 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 17:30:00

Yeşil dostu mücadele

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Hollanda'dan emekli olduktan sonra Konya'ya kesin dönüş yapan 56 yaşındaki Mustafa Karapınar, çocukluğunun geçtiği Hadim ilçesine bağlı Perşembe yaylasına iki yıldır fidan dikiyor.

Hollanda'dan emekli olduktan sonra Konya'ya kesin dönüş yapan 56 yaşındaki Mustafa Karapınar, çocukluğunun geçtiği Hadim ilçesine bağlı Perşembe yaylasına iki yıldır fidan dikiyor.

Kar kış demeden hem fidan diken hem de onların bakımlarını yapan Karapınar, "Geçen yıl 100, bu yıl da 50 fidan diktim. Aşağı yukarı 3 bin metrekare alanı yeşillendirdim" diyor.

Perşembe yaylasının çevresindeki yaklaşık 40 kilometrelik alanın ağaçsız olduğunu vurgulayan Karapınar, "Yaylamıza karşıdan baktığımda ağaç göremeyince üzülüyorum. Birkaç ağaç bile olsa daha güzel görünür. Rahmetli babam da çok ağaç dikmiş. Ben de devam ettireceğim. Benden sonraki neslim de inşallah ağaç dikmeye devam eder" ifadelerini kullandı. Ağaç dikmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Karapınar, şunları söyledi: "Bu bende bir heves. Yaylaya geldiğimde evime uğramadan önce ağaçları kontrol etmeye, bakımlarını yapmaya gidiyorum. İleride sulama tesisatı da döşemeyi düşünüyorum. Diktiğim ağaçlar inşallah zamanla büyüyecek. Memleketimize sevdamız yüzünden kar kış demeden ağaç dikip, bakımlarını yapıyorum. Geçen sene diktiğim fidanları keçiler yemiş ama pes etmedim, yerlerine yeni fidanlar diktim. Fidan dikimi yaptığım bölgeyi telle çevirerek hayvanlardan koruyacağım."

Etiketler : Yeşil dostu mücadele Mustafa Karapınar Hollanda
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