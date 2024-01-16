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16 Ocak 2024 Salı 07:35:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 07:35:00

Yeni hayata ilk adım

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Asrın felaketinde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin enkazından kurtarılan 13 yaşındaki Ayşe Sudem 9 ay sonra yürüdü. İlk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşayan "Tek hayalim tekrar voleybol oynamak" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEYDİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde Ayşe Sudem Akçam, bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde anne ve babasıyla altında kaldıkları enkazdan 6 saat sonra kurtarıldı.

13 yaşındaki kız, kangren teşhisi ile sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 aylık tedavi sonrası Kahramanmaraş'a getirilen Ayşe Sudem, hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başladı.

Annesinin depremde vefat ettiğini ve babası ile hayata tutunmaya çalıştıklarını anlatan Ayşe Sudem Akçam, "Hayata yeniden başlamış gibiyim" dedi.

SPOR SAYESİNDE KURTULDU

Tavsiye üzerine ekim ayında fizyoterapist Rabia Türkoğlu ile tanışan Ayşe Sudem, gösterdiği gayret sonucu kısa sürede önce tekerlekli sandalyeyi, sonrasında ise koltuk değneklerini bırakarak kasım ayında kendi başına yürümeyi başardı. Ayşe Sudem Akçam, "4 yıldır voleybol oynuyordum. 8 yaşında spora başlayıp kaslarımı bu kadar güçlendirmeseydim kangren olan bacağım kesilmek zorunda kalacaktı" dedi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem ebrar sitesi enkaz ayşe sudem akçam
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