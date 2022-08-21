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21 Ağustos 2022 Pazar 20:57:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 20:58:00

Yeni haftada İç Anadolu Bölgesi kavrulacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'de yeni haftada hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi'den itibaren ise Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Yurdun genelinde sıcak hava etkili olacak...

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak, güney ve batı kesimlerde ise normal değerlerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları batı ve güney bölgelerimizde mevsim normalleri civarında, kuzey iç ve doğu bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde ve bu hava sıcaklıkları da hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

MARMARA'YA YAĞIŞ UYARISI

Pazartesiden itibaren yurdun batısında yağış etkili olacak, yağış salı gününden itibaren yer yer kuvvetli görülecek.

Yavuz, Salı günü Marmara genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de görülmesini bekliyoruz" dedi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de de yağış salı gününden itibaren görülecek.

Etiketler : hava durumu sıcak hava meteoroloji
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