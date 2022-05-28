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28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:14:00

Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Hafta sonunda yurdun büyük bir bölümüne sıcak hava hakim. Sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek. Haziran yaklaşırken tüm yurtta hava ısındı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olmaya devam edecek

Hafta sonunda yurdun büyük bir bölümüne sıcak hava hakim. Sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.

Haziran yaklaşırken tüm yurtta hava ısındı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.

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Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olmaya devam edecek.

Hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte düşüşe geçecek. Ancak beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzeyinde İç Ege'de ve Göller Yöresi'nde, salı günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgar da özellikle Güney Ege'de ve iç bölgelerimizde 40 ila 60 kilometre lodostan kuvvetli olarak esecek" dedi.

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Üç büyük ilde aşırı sıcak hafta sonunun ardından birkaç derecelik düşüşler görülecek.

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta ortasına doğru 29-30 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Ankara'da pazartesi yağışımız yok. Salı ve çarşamba yerel gök gürültülü sağanak var. Sıcaklığın da 29-30 dereceler dolayında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok, hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak."
Etiketler : hava sıcaklığı İstanbul sağanak
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