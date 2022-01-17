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17 Ocak 2022 Pazartesi 00:42:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 00:43:00

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'de sıcaklık yeni haftada da mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurt genelinde soğuk hava etkili olacak. Uzmanlar, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de sıcaklık yeni haftada da mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurt genelinde soğuk hava etkili olacak. Uzmanlar, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor.

Türkiye genelinde sıcaklık düşüşü devam edecek. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yeni haftanın hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Marmara'nın batısıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur veya kar şeklinde olacak. Marmara'nın doğusunda Batı Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Macit, "Çarşamba günü de kuzey ve doğu kesimlerde beklediğimiz yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı çarşamba ve perşembe günü bir miktar artsa da hafta sonunda tekrar azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığının düşeceğini söyleyen Macit, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da pazartesi günü için yağış beklemiyoruz. Sıcaklık en yüksek 10 derece olacak. Salı günü ise yağmur bekliyoruz. Çarşamba günü ise karla karışık yağmur ve kar beklentimiz var. Ankara'da özellikle gece sıcaklıkların eksi 6-7 derecelere düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla buzlanma ve don olaylarına karşı Ankaralıların dikkatli olmasını istiyoruz."

Etiketler : hava durumu sıcaklık yağış kar yağışı
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