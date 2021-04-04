Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kar yağışının etkisini kaybettiği, baharın kendini hissettirmeye başladığı Türkiye, yeni haftayı sağanak ve sıcak havayla karşılayacak.

Güneyden gelen etkili alçak basınç sisteminin tüm yurtta yağış olarak kendini göstermesi bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış, iç kesimlerde ise sağanak yağmur şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

HAFTANIN İLK 3 GÜNÜ YAĞIŞLI

İstanbul'da haftanın ilk 3 günü, Ankara'da ise ilk 2 günü yağış bekleniyor.

İstanbul'da 11 derece olan hava sıcaklığının Çarşamba günü 19'a, İzmir'de 21 derece olan hava sıcaklığının 23'e ve Ankara'da 14 derece olarak beklenen maksimum sıcaklığın ise 21'e çıkması öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ BAZI BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Çarşamba günü yurt geneli yeniden soğuk havanın etkisi altına girecek.

Cuma sabaha karşı yağışın iç kesimlerde kara dönüşeceği ve 15 dereceye kadar ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara karşı tedbir uyarısı yapılıyor

Özellikle Trakya'nın kuzeyinde kalan kesimde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları; su baskını, ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıyor.