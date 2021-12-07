Yeni gıda etiketleri nasıl olacak?

Tüketiciler etiketleri daha kolay okuyacak, gıda okuryazarlığı artırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığı için gıda etiketlerinde düzenlemeye gidiyor.

Gıdanın adı ve içindekiler ambalajın boyutuna bağlı olarak artık daha büyük yazılacak.

YENİ GIDA ETİKETLERİ NASIL OLACAK?

Gıda ve Kontrol Müdürü Harun Seçkin, "Temel görüş alanıyla ilgili bir değişiklik yaptık. Temel görünüş alanı dediğimiz bir gıdanın, gıda maddesinin ambalajının en büyük yüzeyidir. Bu en büyük yüzeyinde bazı bilgilerin yazılması zorunludur. Örneğin tatlandırıcı içerir veya şeker içerir gibi ifadeler bu temel görüş alanında yazılma zorunluluğu var" dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde bunun gibi görseller bulunamayacak

GIDA ETİKETLERİ DEĞİŞECEK

Gıda etiketlerinde yanıltıcı isim, ifade ve görseller de bulundurulamayacak.

Ayrıca, tüketicinin özelliklerini karıştırabileceği ve birbirine benzeyen gıdalarda, 'tadında','lezzeti' 'keyfi' gibi ifadeler de kullanılamayacak.

Tüketiciler ve gıda işletmeleri, 25 Aralık'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden gıda etiketlerine yönelik görüş ve öneri bildirebilecek.