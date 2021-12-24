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24 Aralık 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 10:00:00

Yeni bir kaside çiçeği türü keşfedildi

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Ege, Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyenler, Muğla'nın Ula ilçesinde tespit edilen yeni bir kaside çiçeği türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege, Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyenler, Muğla'nın Ula ilçesinde tespit edilen yeni bir kaside çiçeği türünü bilim dünyasına kazandırdı. Bitkiye "Muğla kasidesi", bilimsel olarak ise bitkiyi keşfeden Buse Topçuoğlu'na atfedilerek "Scutellaria topcuoglui" adı verildi.

Etiketler : kaside çiçeği türü Scutellaria topcuoglui Muğla Sıtkı Koçman
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