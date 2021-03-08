Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı

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08 Mart 2021 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 08:23:00

Yemen'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 8 ölü, 170 yaralı

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Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.

Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.

Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

Etiketler : yemen yangın göçmen
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