Yemekler İtalyan şeften

Depremlerin yıkıma yol açtığı İskenderun'da gönüllülerin afetzedeler için çalışmaları sürüyor. Bölgede gönüllü çalışanlardan biri de 35 yaşındaki İtalyan şef Andrea Scarpa. Eşi Türk olan Scarpa, Ankara'daki bir restoranda şef olarak çalışıyor.



Depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşayan Scarpa, çalıştığı firmanın da desteğiyle İskenderun'a gönüllü geldi. İtalyan şef, burada aşçı Hasan Bor'un kendi iş yerinde ücretsiz sağladığı yemek hizmetine dahil oldu.

Binlerce depremzedeye yemek yapan Scarpa, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onların yemeğe ihtiyacı var. Basit bir şeylere ihtiyacı var. Evlerine gidemiyorlar. Restoranda 8-9 saat çalışıyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Burası çok farklı, sabah erken saatte kalkıyorsun, günlük yemek yapmak için. Bayağı çalışıyorsun ama kendini yorgun hissetmiyorsun. Bu beni mutlu ediyor."