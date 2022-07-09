VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak başladı
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi
NASA: Bennu asteroidinin yüzeyi hakkındaki tahminde yanıldık
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu
Başkan Erdoğan'dan bayram tebriği
Hırvatistan'da yangın: Pula şehri elektriksiz kaldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi
Almanya'da Türk siyasetçiye ırkçı saldırı
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü
Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi
Adana ve Hatay'da 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
ABD, 28 Kübalı yetkiliye vize kısıtlaması getirdi
Bakan Akar korucularla bayramlaştı
Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
Robot işçi bulan ajans açıldı
12 yıl hapis istemi
Çekim öncesi okuma provası
Boy farkına taban çözümü
Bakan Akar: Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler var
Wilders'dan skandal paylaşım
09 Temmuz 2022 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 23:02:00

Yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için suya giren kişi kayboldu. Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, çevresi demir parmaklıkla çevrili ancak temizlik için kullanılmak üzere açık olan araç giriş-çıkış yolundan sulama kanalının kıyısına geldi. Küçük kız burada dengesini yitirmesi sonucu suya düştü.

Elisa'nın suya düştüğünü gören annesi Fatma Yakub, ardından dedesi Muhammed Hanora ve dayısı Mahmud Hanora kanala girdi.

Çevredekilerinde yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartıldı. Dede Muhammed ise kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı.

Yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora ise akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Anne Fatma ve kızı Elisa 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, dede Muhammed ise ayakta tedavi edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği dalgıçlarının Mahmud Hanora için arama çalışması başlattığı belirtildi.

Etiketler : Adana Mahmud Hanora sulama kanalı
Atiye mezun etti

Atiye mezun etti
Aile saadeti

Aile saadeti
Metaverse klip

Metaverse klip
‘Yakışıklı'yı yorumladı

‘Yakışıklı'yı yorumladı
3 yıllık evlilik bitti

3 yıllık evlilik bitti
Gülşen Bubikoğlu benzerliği

Gülşen Bubikoğlu benzerliği
Buray ‘Girdap'ı

Buray ‘Girdap'ı
Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız

Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız
30 yıl sonra ‘Masum Değiliz'

30 yıl sonra ‘Masum Değiliz'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX