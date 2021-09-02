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02 Eylül 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 18:30:00

Yaz sıcağında kravatlı simitçi!

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Bursa'da yaz kış takım elbisesi ve kravatıyla seyyar simitçilik yapan 62 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık giyimi ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Bursa'da yaz kış takım elbisesi ve kravatıyla seyyar simitçilik yapan 62 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık giyimi ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor. Berksun "Hijyen için eldiven kullanıyorum" dedi.

Ahmet Berksun, hava sıcak olsa bile takım elbiseden vazgeçmediğini söyledi.

Etiketler : simit hijan gravat Ahmet Berksun
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