Yaylada motosikletli misafir sürprizi

Erzincan'da bir grup motosiklet tutkunu bir ilke imza atarak daha önce hiç gidilmemiş 2 bin 500 rakımlı yaylaya motosikletleriyle gittiler. Yayladaki vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "helikopter geldi zannettik" dediler.