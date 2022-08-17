Yaylada motosikletli misafir sürprizi
Erzincan'da bir grup motosiklet tutkunu bir ilke imza attı.
Erzincan'da bir grup motosiklet tutkunu bir ilke imza atarak daha önce hiç gidilmemiş 2 bin 500 rakımlı yaylaya motosikletleriyle gittiler. Yayladaki vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "helikopter geldi zannettik" dediler.
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