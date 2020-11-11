  • BIST
    1271.75
  • Dolar
    7,7086
  • Euro
    9,1272
  • Altın
    466,5300
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 144'e ulaştı
Cacharel Sonbahar/Kış 2020-21 Koleksiyonu: Modern hayatın mimarı
Başkan Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü
Paşinyan ortaya çıktı
Kırmızı listeye bir çizik daha
Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor
Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber
Merkez Bankasından yeni ödeme sistemi
Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri HDP binasında ele geçirilen ajandada...
Türkiye'den ABD'ye F-35 mesajı
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
'Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler'
Vergi yapılandırılması kararı TBMM'de kabul edildi
Facebook ve Google ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle başlattığı siyasi reklam yasağını uzattı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakattan görüntüler
Libya'da 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu
Selçuk Bayraktar'dan müjde: 3. Prototip yolda
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir
Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Yaylada ders saati
11 Kasım 2020 Çarşamba 16:40:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 17:03:00

Yaylada ders saati

ABONE OL

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nin köylerinde yaşayan öğrenciler evlerinde internet çekmediği ve tabletleri olmadığı için yaylada buluşup kitap okuyor. Ders çalışırken koyunlarını da otlatan çocuklar, ‘Tablet ve internet ihtiyacımız var' diyor.

Van'ın Bahçesaray İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, haftanın 2 günü okula gidiyor. Evlerinde internet çekmediği, çekse de tabletleri olmadığı için dersleri takip edemeyen çocuklar her gün yaylada buluşuyor. Azimli öğrenciler, koyunlarını da otlatmak için meraya götürerek hem ailelerine yardımcı oluyor, hem de ders çalışıyorlar.

FIRSAT BULDUKLARI HER YERDE ÇALIŞIYORLAR

Öğrencilerden Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Kayan (12), tek GSM hattının kısmen çektiğini, bundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yetkililerden, tablet bilgisayar ve daha sağlıklı çalışan internet alt yapısı istediklerini anlatan Kayan, "İnternete bazen bağlanamıyoruz. Biz de fırsatını bulduğumuz her yerde ders çalışıyoruz " dedi. 

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim

Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı

'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar şimdi böyle yaşıyor
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı

Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı
Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER