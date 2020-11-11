Yaylada ders saati

Van'ın Bahçesaray İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, haftanın 2 günü okula gidiyor. Evlerinde internet çekmediği, çekse de tabletleri olmadığı için dersleri takip edemeyen çocuklar her gün yaylada buluşuyor. Azimli öğrenciler, koyunlarını da otlatmak için meraya götürerek hem ailelerine yardımcı oluyor, hem de ders çalışıyorlar.



FIRSAT BULDUKLARI HER YERDE ÇALIŞIYORLAR

Öğrencilerden Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Kayan (12), tek GSM hattının kısmen çektiğini, bundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yetkililerden, tablet bilgisayar ve daha sağlıklı çalışan internet alt yapısı istediklerini anlatan Kayan, "İnternete bazen bağlanamıyoruz. Biz de fırsatını bulduğumuz her yerde ders çalışıyoruz " dedi.