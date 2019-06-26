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26 Haziran 2019 17:46 | Çarşamba

Yaya geçidini kullanmayan yayalara para cezası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik ekipleri yaya geçidini kullanmayan 38 kişiye 4 bin 104 lira para cezası kesti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik ekipleri yaya geçidini kullanmayan 38 kişiye 4 bin 104 lira para cezası kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetimde yaya geçidini kullanmayarak trafiği tehlikeye düşüren 38 kişiye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 108'er lira olmak üzere 4 bin 104 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, otomobil ve motosikletlerin yanı sıra yaya geçidini kullanmayan vatandaşlara yönelik denetimlerde fotoğraflama yöntemi kullandıklarını da kaydetti.

(AA)

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