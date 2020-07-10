Yavru ayıya işkence yapan cani gözaltına alındı

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.'nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü.



Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor.



Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



GÖZALTINA ALINDI



Harekete geçen jandarma ekipleri, Tanju Ç.'yi gözaltına aldı. Tanju Ç. hakkında hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.