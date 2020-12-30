Yatalak eşi ve 5 çocuğuna bakıyor

Eşi ve çocuklarına baktığı için çalışamayan acılı anne Leyla Tadik, yetkililerden kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Evinin rutubetli olması nedeni ile tüm aile bireylerinin tek bir odada yaşadığını ifade eden Tadik, “Bu evin yükü hepsi benim omuzlarımda, kimsemiz yok. Hastalığından dolayı şu an fizik tedavi şart. Maddi durumumuz çok kötü” diye konuştu.