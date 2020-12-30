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30 Aralık 2020 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 18:00:00

Yatalak eşi ve 5 çocuğuna bakıyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Leyla Tadik, geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı kalan eşi ve 5 çocuğunun bakımını tek başına yapıyor.

Eşi ve çocuklarına baktığı için çalışamayan acılı anne Leyla Tadik, yetkililerden kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Evinin rutubetli olması nedeni ile tüm aile bireylerinin tek bir odada yaşadığını ifade eden Tadik, “Bu evin yükü hepsi benim omuzlarımda, kimsemiz yok. Hastalığından dolayı şu an fizik tedavi şart. Maddi durumumuz çok kötü” diye konuştu.

Etiketler : Leyla Tadik felç yardım
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