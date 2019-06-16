Yaşlı çifte evlat zulmü

Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. İkisi de 63 yaşında olan Celal ve Rahime Soykuzugüdenli, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle oğullarının yanına taşındı. Bir süre boyunca burada yaşayan çifti, iddiaya göre oğulları evde istemedi.



GELİNİ EVDEN KOVDU



Bunun üzerine yaşlı çift, eşyalarını da alarak ilçede inşası devam eden bir apartmanın giriş katına sığındı. Yürümekte zorluk çektiğini belirten baba Celal Soykuzugüdenli, öz oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığını söyleyerek, “Oğlumun hanımı 'ya evden git ya da buralarda durma' dedi. Yaşlıyız, eşim hasta. Bu halimizde bizi sokağa attılar.



ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORUM



Bir insan babasını annesini sokağa atar mı” diyerek gözyaşı döktü. Anne Soykuzugüdenli ise, “Kapının dışına konulduk. Bu yaşımda bu duruma düştük üzüntüden ağlıyorum. Çok zorumuza gidiyor, geceleri hiç uyuyamıyoruz” dedi. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ikilinin yardımına çevredeki esnaf koştu.



SAHİPSİZ KALMADILAR



Durumu öğrenir öğrenmez Soykuzugüdenli çiftine yiyecek veren vatandaşlar, daha sonra durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirdi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan bakanlık yetkilileri, yaşlı çiftin en kısa zamanda uygun bir eve yerleştirileceğini açıkladı.