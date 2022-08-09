Yaşının 5 katı madalya kazandı

Hatay'da 4 yaşındayken yüzme sporuyla tanışan ve su korkusunu yenerek, standarda uygun olmayan özel havuzlarda hazırlandığı yarışlardan derecelerle ayrılan Fenerbahçeli sporcu Ömer Şaydak (14), elde ettiği 71 madalya ile dikkat çekiyor. Ömer, milli formayı giymeyi hedefliyor.

