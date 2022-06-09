'Yaşayan İnsan Hazinesi'nin hediye hazırlığı

2020 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Hamza Üstünkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için 120 santimetre çapında hazırladığı çini tabağı kendine özgü desenlerle süslüyor. 76 yaşındaki Üstünkaya'nın çalıştığı motif, "Kütahya Desenleri" isimli kitabında yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca bastırılan kitapta özgün desenleri bulunan Üstünkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı sayfadaki motifi devasa tabağa işliyor. Hamza Üstünkaya, yarım asrı aşkın süredir çini sanatının içinde olduğunu ve Kütahya'ya özgü desenler çizdiğini söyledi. Yaklaşık iki ay önce özel bir çini tabağın desen ve boyama çalışmalarına başladığını belirten Üstünkaya, şöyle konuştu: "2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bana Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana bu ödülü takdim ederken kendisine özel olarak bir çini tabak yapacağımın sözünü vermiştim. 120 santimetre boyutunda dünyanın en büyük çini tabağına desenlerimle süsleme ve boyama çalışmalarına başladım. İnşallah bir aya kadar sırlanıp fırından çıktıktan sonra bu çini tabağı Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim."