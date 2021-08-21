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21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00:00

Yaşarken öldüren UMUTsuzluk

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Çatal çifti, 45 günlük Umut bebeğe koruyucu aile oldu. Bir süre sonra bebeğin biyolojik babası ortaya çıktı ve onu almak istedi.

Yıllarca süren hukuk mücadelesi önceki gün biyolojik babanın lehine sonuçlandı. Çatal çifti, gözyaşları içinde evlatlarını diğer aileye teslim ederken 'Bizi yaşarken öldürdünüz' dedi.

ANNENİN FERAGATNAMESİ VARDI

Adana'da, 2003 yılında evlenen ve 12 yıl boyunca çocuk hasreti çeken Ayça ve Atakan Çatal, 2015'te Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvuru yaptı. 2018 yılında sıra geldi ve 45 günlük Umut bebeği kucaklarına alarak büyük sevinç yaşadılar, ismini de Mustafa Kemal koydular. Umut'un doğumundan 3 ay önce eşinden ayrılan biyolojik annesi, hastanede çocuğunu istemediğini belirtip kuruma verdiğine dair feragatname imzalamıştı.

VEDA EDERKEN KAHROLDULAR

Umut 9 aylık olduğunda ise biyolojik babası Aziz Ö., "Üzerime kayıtlı çocuk görünüyor" diyerek Diyarbakır Valiliği'ne başvuru yaptı, bulunmasını talep etti. 2 yıldır çocuklarını geri vermemek için mücadele eden çift, mahkeme kararıyla yıkıldı. Umut'un velayeti, çiftin koruyucu aile statüsünde olması ve evlat edinmek için yasal sürenin tamamlanmaması nedeniyle Aziz Ö.'ye verildi. Oğullarına gözyaşlarıyla veda eden çift "Bizi ölmeden öldürdüler" diye isyan etti.

Atakan Çatal, Mustafa Kemal'in valizini odasından çıkarırken, "3 yılımızı bir bavula sığdırdık. Evlat acısı hissediyorum. Oğlumla kan bağımız yok ama kalp bağımız var" dedi.

Gözyaşına boğulan Ayça Çatal, "Allah bu duyguyu kimseye yaşatmasın. Kendim doğursaydım ancak bu kadar severdim. Oğlumu tekrar kucağıma almak istiyorum. Ne olur bu dosya yeniden incelensin" diye konuştu.

Etiketler : umut çatal ayça çatal atakan çatal çocuk esirgeme kurumu
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