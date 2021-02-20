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20 Şubat 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 15:15:00

Yaşamını sokak hayvanlarına adadı

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Kışı İstanbul'da yaz aylarını ise Elazığ'ın Nimri köyünde geçiren Hüseyin Turan, Sunny adını verdiği köpeğini 6 yıl önce kanserden kaybetti. Ona duyduğu sevgiyi sokak hayvanlarında yaşatma kararı aldı.

Kışı İstanbul'da yaz aylarını ise Elazığ'ın Nimri köyünde geçiren Hüseyin Turan, Sunny adını verdiği köpeğini 6 yıl önce kanserden kaybetti. Ona duyduğu sevgiyi sokak hayvanlarında yaşatma kararı aldı.

Köyündeki 50 kedi ve köpeğin bakımını üstlenen Hüseyin Turan, elleriyle beslediği, onlar için yemek ve barınak yaptığı kedi ve köpekleri kışın soğukta yalnız bırakmamak için iki yıldır köyden ayrılmıyor.

Etiketler : istanbul nimri hüseyin turan sunny sokak hayvanları
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