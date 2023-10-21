Yaşam nöbetinde mutlu son

Avrupa'nın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından 30 kilometre uzunluğundaki Belek ve 16 kilometrelik Kızılot sahillerindeki akademisyen ve gönüllülerin kaplumbağa yavruları için tuttukları "yaşam nöbeti"nde de sona gelindi. Her sabah erken saatlerde yuva ve yavru çıkışını takip eden gönüllü ekipler, 3 bin 150 caretta caretta yuvası tespit etti. Bu yıl yuvalardan 150 bin yavrunun denizle buluştuğunu kayda geçti.

