  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sedat Peker örgütüne operasyon; dernek başkanı gözaltında
Yarından itibaren kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılanacak
Vaka sayısı 6 bin 408
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü
Macron'a tokat atan kişiye 18 ay hapis cezası
İki doz aşı olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
"Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor"
Alman silahlı kuvvetleri perişan vaziyette! Uçacak uçak yok
Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi
YÖK'ten müsilaj açıklaması
Türkiye için tarihi gün: 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi!
Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Gazetesi'ne haddini bildirdi
HDP'ye yeni kapatma davası: 451 isim için siyasi yasak isteniyor
2021 kurban kesim bedeli ne kadar?
Mehmetçiğin ana hedefi belli oldu! Terör örgütü PKK'nın sonu geliyor
Milyonlarca esnafa müjde! Bugün başlıyor
Türkiye'nin SİHA satışları Rusları rahatsız etti! 'Tehlikeli bir dostluk'
İstanbul renklenecek
Terör örgütü PKK'nın elebaşları köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı kuşatıldı
TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi
Başbakan Osmani'den zeytin dalı!
10 Haziran 2021 Perşembe 20:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 20:30:00

Yarından itibaren kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılanacak

ABONE OL

Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.

Bakan Koca ayrıca 'Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz.' dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Bakan Koca Aşı
Kusursuz olmak zorunda değiliz

Kusursuz olmak zorunda değiliz
‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor

‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor
Kalabalık bir düğün istiyorum

Kalabalık bir düğün istiyorum
Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı
Kapanış Suat Suna'dan

Kapanış Suat Suna'dan
Manken sıfır beden olmamalı

Manken sıfır beden olmamalı
Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan

Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan
Makyajsızmış!

Makyajsızmış!
Leyla ‘Evlilik Sözleşmesi'ne imzayı attı

Leyla ‘Evlilik Sözleşmesi'ne imzayı attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER