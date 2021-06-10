Yarından itibaren kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılanacak

Yarından itibaren kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor.' dedi.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.

Bakan Koca ayrıca 'Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz.' dedi.