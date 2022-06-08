Yarın ve cuma günü yağışlar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Ankara'da dünkü kuvvetli yağışın bazı bölgelerde sele neden olduğunu hatırlattı.

Dün yaşanan sağanakta metrekareye 55,1 kilogram yağış düştüğünü ve kentin uzun yıllar en yüksek yağışının 1997'de ölçülen 88,9 kilogram olduğunu söyleyen Şahbaz, "Dünkü yağış oldukça kuvvetli bir yağış diyebiliriz ancak ekstrem yağışlara da uzak." diye konuştu.

Şahin Şahbaz, Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün gece saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

"KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Şahbaz, yurt genelinde yarın ve cuma, önceki günlerdeki gibi özellikle öğleden sonraları bahar yağışlarının olacağının tahmin edildiğini açıklayarak, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar olacak. Ancak cuma günü gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında yeni bir yağış ve serin havanın etkisi altına girmeyi bekliyoruz. Bu yeni havayla yurdun kuzey ve iç kesimlerine ek olarak pazartesi gününden itibaren Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi hariç her yer yağış alacak. Yağışlar yine sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak bu hafta boyunca. Ancak bugün yeni hava, sıcaklıkta da bir miktar düşme yaratacak diye tahmin ediyoruz. Cumartesi günü yurdun batısı, pazar günü orta kesimler ve pazartesi günü de doğu kesimlerde sıcaklar hissedilir derecede azalacak."

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına neden olma ihtimali bulunduğunu belirten Şahbaz, "Ayrıca bu yağışlar, yağış anında, çevresinde şiddetli rüzgarlara ve fırtınaya sebep olabilir. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var." açıklamasını yaptı.

Şahbaz, "mgm.gov.tr" internet adresi ve MGM'nin akıllı telefon uygulamalarından güncel uyarılara ulaşabileceğini hatırlattı.