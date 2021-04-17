Yarım asırlık terzinin ilginç koleksiyonu

Makedonya'da 11 yaşındayken bir terzinin yanında çıraklığa başlayan ve 1969 yılında Bursa'ya yerleşen 67 yaşındaki Hakkı Demir, burada bir süre sonra dükkan açtı. Demir, antika pazarlarından topladığı eşyaları terzide sergilemeye başladı. Demir'in iş yerine gelenler, eski film makinesinden saate, plak ve müzik kasetinden fotoğraf makinelerine kadar yüzlerce eski eşyayla donatılmış 15 metrekarelik alanda kendilerini müzede hissediyor.

