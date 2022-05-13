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13 Mayıs 2022 Cuma 15:21:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:21:00

Yaren Leylek'ten müjdeli haber

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü kenarındaki Eskikarağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile kurduğu 11 yıllık dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'in ilk yavrusu dünyaya geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü kenarındaki Eskikarağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile kurduğu 11 yıllık dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'in ilk yavrusu dünyaya geldi. Günlerdir kuluçkada yatan Yaren leyleğin meraklı bekleyişi son buldu. Diğer yavruların da bir hafta içinde yumurtadan çıkması bekleniyor.

Etiketler : Yaren Leylek Uluabat Gölü kenarı Adem Amca
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