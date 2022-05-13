Yaren Leylek'ten müjdeli haber

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü kenarındaki Eskikarağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile kurduğu 11 yıllık dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'in ilk yavrusu dünyaya geldi. Günlerdir kuluçkada yatan Yaren leyleğin meraklı bekleyişi son buldu. Diğer yavruların da bir hafta içinde yumurtadan çıkması bekleniyor.

