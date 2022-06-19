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19 Haziran 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 17:00:00

Yaren' leylek 3 yavrusunu da büyüttü

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BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan 'Yaren' leyleğin 25 gün önce yumurtadan çıkan 3 yavrusu da büyüdü. Yılmaz, "Yavrularını beslemesi gerekiyor. Bu yüzden günde 3 öğün balık veriyorum" dedi.

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan 'Yaren' leyleğin 25 gün önce yumurtadan çıkan 3 yavrusu da büyüdü. Yılmaz, "Yavrularını beslemesi gerekiyor. Bu yüzden günde 3 öğün balık veriyorum" dedi.

Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan 'Yaren' leylek ve dünyaya gelen 3 yavrusunun bulunduğu yuva, kurulan kamera sistemiyle canlı olarak 5 farklı açıdan izlenebiliyor. Yaklaşık 2 aylık olan 3 yavru, 'Yaren' leylek ve eşinin yuvaya getirdiği balık, kurbağa ve yılan gibi canlılarla besleniyor. Adem Yılmaz, "Yavrular yaklaşık 25 günlük ve büyüdüler. 'Yaren', yavrularını beslemek için sabah yuvadan çıkıyor. Yılan, kurbağa ve balık gibi yiyecekler topluyor daha sonra getirip, yavrularını besliyor. Yavrular bayağı büyüdü ve sağlıklılar. Aşağı yukarı 1 ay sonra artık uçacak duruma gelirler" diye konuştu.

Yavruların da beslenmesi için sandalıyla göle açılıp, balık tutarak 'Yaren'i 3 öğün beslediğini belirten Yılmaz, "Bu sene 'Yaren'i saat 06.00'da doyuruyorum. Balığa çıkıyorum orada tuttuğum balıklarla besliyorum. Ondan sonra artanları da dolabıma koyuyorum. Öğleden sonra bahçeme geliyor ve orada da besliyorum. Tekrar akşamüstü de ikindiden sonra bir daha geliyor çünkü yavrularını beslemesi gerekiyor. Bu yüzden günde 3 öğün balık veriyorum" dedi.

'ÇOK İLGİ VAR'

'Yaren'in yavrularının köyde merakla takip edildiğini söyleyen Eskikarağaç Mahallesi muhtarı Rıdvan Çetin, "Bu sene yine beklediğimiz gibi 'Yaren' geldi. 3 tane de yavrusunu yaptı. Şu anda onlar büyüyor. Adem amca sağ olsun, her sabah onları kayığıyla açılıp balıkla besliyor. Tabi 'Yaren'i, o da yavrularını. Adem amca beslenmelerine vesile oluyor. Tabi köylüler çok mutlu. Hele uzun zamandır böyle arka arkaya devamlı 'Yaren'in gelmesi çünkü her sene bir şey var içimizde. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi? Bu uzak bir ülke, doğa şartları. Çok şükür bu sene de geldi. Mutlu etti bizi hatta sadece bizi değil Bursa'yı, Türkiye'yi mutlu etti. Çok ilgi var 'Yaren'e. Köyümüze gelen yerli yabancı misafirlerin ilk sordukları 'Yaren'" diye konuştu.

Etiketler : Yaren leylek yavru
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