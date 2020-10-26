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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:01:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:45:00

Yardım çığlıklarına polis yetişti! Eve kilitlenen kadın kurtardı

Kaynak: DHA

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Adana'da tartıştığı eşi Murat F. tarafından eve kilitlenen Sibel F. polis tarafından kurtarıldı.

Adana'da kocasının kıskançlık nedeniyle eve kilitlediği kadın koruma altına alındı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıllık evli Murat ve Sibel F. çifti, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Sibel F., dışarıya çıkmasını istemeyen eşi tarafından eve kilitlendi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Murat F.’ye ulaşarak kapıyı açtıran ve gözaltına alan polisler, Sibel F.'yi evden çıkarıp, karakola götürdü.

‘ÇOK BASKI UYGULADI’

Sibel F., yıllardır aynı sorunları yaşadığını belirterek, "Yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım, şu an bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" dedi.

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