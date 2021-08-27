Yaralı patilere sıcak yuva

Antalya yangınında yaralanan can dostlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi altına alındı. Kimi bandajlı, kimi serumlu iyileşecekleri günü bekliyor. Ankaralı Mehmet Amca da 19 köpeği üç araba kiralayarak çiftliğine getirtti.

BAKIMLARI ÖZENLE YAPILIYOR

Manavgat'taki orman yangınlarında alevlerin ortasında kalan birçok kuzu, boğa, keçi ve eşek gibi canlılar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Ağır yaralı hayvanlar, 20 gün boyunca sahra çadırında tedavi altına alındı. Vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan can dostlar, sonrasında özel donanımlı araçlar ile Bursa Nilüfer'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü. Burada can dostların tedavileri yapılıyor, serumları takılıp, antibiyotikleri veriliyor.

GÖZ YAŞARTAN HAYVANSEVER

Ankara'da 8 dönüm arazi üzerine sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturan Mehmet Akçay da Manavgat yangınından kurtarılan 19 cana sahip çıktı. 100'ü aşkın sokak köpeğine 15 yıldır ev sahipliği yapan ve Mehmet Amca üç araç kiralayarak getirttiği can dostlar için "Biri gebe 8 yetişkin ve 11'i yavru olmak üzere 19 köpeğin kaldığı şantiyenin tamamını sel götürmüş, bu canlar son anda kurtarılmış ama bakacak kimse bulunamamış. Ben de çiftliğime getirttim artık ölene kadar birlikteyiz" dedi.

Veteriner Mahmut Emin "Ahmet' ismini verdiğimiz boğanın ilk geldiğinde yarısından daha fazla yanığı vardı. Onun acil müdahalesi ve tedavileri yapıldı. Şimdi durumu gayet normal" dedi.



