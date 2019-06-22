  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oy verirken bunlara dikkat Oy verirken bunlara dikkat
Binali Yıldırım İstanbul'da vatandaşlara hitap ediyor Binali Yıldırım İstanbul'da vatandaşlara hitap ediyor
Dinamo Kiev, Vladyslav Supriaha için Fenerbahçe'den 13 milyon Euro istedi Dinamo Kiev, Vladyslav Supriaha için Fenerbahçe'den 13 milyon Euro istedi
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı
Yaralı köpek eczacıdan yardım istedi Yaralı köpek eczacıdan yardım istedi
Yaralı köpek patisiyle eczacıdan yardım istedi Yaralı köpek patisiyle eczacıdan yardım istedi
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden "En İyi Araştırma Ödülü" Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden "En İyi Araştırma Ödülü"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik
Samsun sele teslim oldu Samsun sele teslim oldu
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
Milan taraftarından Ozan Kabak sözleri: İki çöpün yerine Ozan Kabak harika olur Milan taraftarından Ozan Kabak sözleri: İki çöpün yerine Ozan Kabak harika olur
Esenyurt konut satışında rekor kırdı: En yakın rakibini 3'e katladı Esenyurt konut satışında rekor kırdı: En yakın rakibini 3'e katladı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 Irak askeri öldü Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 Irak askeri öldü
Türkiye Irak ilişkileri ivme kazanıyor Türkiye Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Oğlunun sünneti için 150 bin liraya yağlı güreş organize etti: Başpehlivanlar sabah kadar güreşti Oğlunun sünneti için 150 bin liraya yağlı güreş organize etti: Başpehlivanlar sabah kadar güreşti
Kız isteme sırasında yanlışlıkla iki kişiyi vurunca kalp krizi geçirdi Kız isteme sırasında yanlışlıkla iki kişiyi vurunca kalp krizi geçirdi
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
Mbaye Diagne transferinde mutlu son Mbaye Diagne transferinde mutlu son
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor
Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 5,5 milyon Euro önerdi Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 5,5 milyon Euro önerdi
Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur
Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 16:26 | Cumartesi

Yaralı köpek patisiyle eczacıdan yardım istedi

Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpeği tedavi eden Eczacı Banu Cengiz, "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" dedi. Cengiz, "Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" ifadelerini kullandı.

İstanbul patisi yaralanan bir sokak köpeği, mahalledeki eczaneye giderek yardım istedi. Hayvanseverliği ile tanınan Eczacı Banu Cengiz, önce ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Mama kabını alan Cengiz, köpeğin karnını aç olduğunu düşünerek beslemeye çalıştı. Ancak köpek yaralı patisini eczacıya uzatarak adeta yardım istedi. Eczacı Cengiz tarafından pansumanı yapılan köpek, ardından geldiği gibi dükkandan ayrıldı.

Eczacıda yaşanan ilginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralı sokak köpeği eczaneden içeri giriyor. Bir süre sonra köpeği fark eden Eczacı Banu Cengiz, yanına yaklaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cengiz, aç olduğunu düşünerek mama kabıyla köpeği beslemeye çalışıyor. Ancak bu sırada yaralı olan patisini kaldıran köpek, adeta eczacı Cengiz'den yardım istiyor. Köpeği yarasına pansuman yapan eczacı Cengiz, bir süre yaralı köpeği dükkanda misafir ediyor.

Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti’’ ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştığını ancak bu kadar büyüyeceğini beklemediğini söyleyen Cengiz, "Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çok şekerdi kendisi, tedavisini yaptırdı ve gitti. Ben de bunu farkındalık oluşturması adına paylaştım. Sonra bir baktım yayılmış.  Umuyorum, insanlar bir parça bir şey kaparlar. Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi. Ben özel bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

İHA

"Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik"
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden büyük ödül
Konut satışında rekor kıran ilçe: En yakın rakibi Pendik'i 3'e katladı
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi
ABD, 5 Çin teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
"Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez"
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak hamle
Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran
Diagne transferinde mutlu son
Başkan Erdoğan, torunu Mahinur'un mezuniyet törenine katıldı
Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu
Kırbaçlı vahşette yeni gelişme
Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar
Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm
Emekli maaşı için yeni hesap masada! İntibak geliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ