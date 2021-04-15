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15 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00

Yaralı köpeğe 'HAYDİ' yetişti

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Aksaray'da güvenlik görevlisi Mehmet Arkaç'ın, otomobiliyle çarptığı yaralı köpeği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri veterinere götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HAYDİ ekibinden polis memuru Adem Torun, normalde sürücülerin köpeklere çarpıp kaçtığını belirterek, ''Haber merkezimiz Nevşehir yolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında bir vatandaşın köpeğe çarptığını bildirdi. Bizde ihbarı alınca hızlı bir şekilde, belirtilen yere gittik. Orada köpeğe çarpan sürücü, köpeğin yol kenarında olduğunu bizlere gösterdi. Çarpmanın etkisiyle köpek yaralanmıştı ve kanaması vardı. Köpeği kendi imkânlarımızla HAYDİ aracına alıp, ardından Aksaray Belediyesi barınağındaki veterinere götürdük. Şu an burada tedavisi yapılıyor. İnşallah sağlığına kavuşacak. Bu köpeğe çarpıp başında bekleyen duyarlı vatandaşa da teşekkür ediyoruz. Halkımızdan böyle davranışların artmasını bekliyoruz sonuçta onlarda bir canlı. Bizim görevimizde hayvanların yardımına koşmak" diye konuştu.

Etiketler : Yaralı köpek HAYDİ HAYDİ ekibi Adem Torun
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