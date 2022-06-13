Yaralı karacayı biberonla beslediler

Bolu'nun Mengen ilçesinde Ali Budak hayvan otlatırken yaralı yavru karaca buldu. Karacayı evlerine alıp biberonla besleyen Mürvet Budak, daha sonra Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.