Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

Kavaloğlu köyü mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca yavrusu buldu.

Askerler tarafından Destek Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen karaca yavrusu, biberonla beslendi, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Destek Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ercan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaca yavrusunun köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşündüklerini, omuz kısmında yaralar bulunduğunu söyledi.

Karacaya köylülerden temin ettikleri keçi sütünü biberon yardımıyla verdiklerini anlatan Demir, "Şimdi sağlık durumu çok iyi. Tedavi ve bakımını yaptık. Doğal yaşama bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edeceğiz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Tayyar Koçak, herkese bu konularda duyarlı olması çağrısında bulunarak, "Bu tür yaban hayvanlarının korunması gerekir. Yaralı halde bulunan yaban hayvanlarını mutlaka bize ulaştırsınlar, veterinerimiz gerekli tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğal ortama bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

AA