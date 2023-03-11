Yaraları saran resim analizi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli psikolog Rasim Ömezli "Resim analizleriyle, etkinlikler içinde konuşturmayla travmatik duygu durumunu boşaltmaya çalışıyoruz" dedi.



Depremin ardından kente getirilen 439 kişi, Hacı Murad-ı Veli Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurduna yerleştirildi. Temel ihtiyaç analizinin yapılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda çocuklara yönelik akut stres dönemini atlatmaları için psikolojik ilk yardım, dinleme, bağ kurma, sportif faaliyetler ile öze döndürme gibi çalışmalar yapılıyor. Çocuklar için oyun alanının oluşturulduğu yurtta, hafta içi her gün sportif faaliyetlerin yanı sıra resim ve boyama gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog Rasim Ömezli, günlük yaklaşık 45 çocuk için saat 10.00-12.00 arasında etkinlik ve sportif faaliyetler planladıklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin de çocuklara yönelik programlarının olduğunu anlatan Ömezli, "Milli Eğitimin de saat 15.00-17.00 arası uyguladığı eğitim programı var. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yönlendirmesiyle çocukların yaşlarına göre gruplama yaptık. Çankırı Karatekin Üniversitesinin de 17.00-19.00 saatlerinde gelişim destek programı var. Bunların tamamını topladığımız zaman büyük bir psikososyal destek faaliyeti yürütülüyor." dedi. Çocukların yaşadığı travmatik duruma dikkati çeken Ömezli, "Resim analizleriyle, etkinlikler içinde konuşturmayla travmatik duygu durumunu boşaltmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızla başlamamızın sebebi, alanları yok, enerjileri çok fazla. Dolayısıyla hayatlarındaki eski rutine dönmeleri onlar için psikolojik anlamda daha etkili bir durum olacaktır çünkü bu travmatik durum tüm hayatlarının düzenini değiştirdi." diye konuştu. Ömezli, antrenörler eşliğinde sportif faaliyet düzenlendiğini, yetişkinleri de buna dahil edeceklerini belirterek, "Gençlik merkezi tarafından da ilerleyen aşamalara yönelik planlamalar var. İlk aşamamız temel ihtiyaçtı, onlar giderildi. Sonraki durumumuz psikososyal destek. Yetişkinlere yönelik bireysel görüşmelerimiz de devam ediyor. Biz de kurum psikologları olarak bu görüşmelere katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. - Sporla çocukların travmadan kurtulması hedefleniyor Spor psikoloğu Yusuf Yıldız da depremin ardından ilk olarak Osmaniye'de görev yaptıklarını, daha sonra Çankırı'ya döndüklerini dile getirdi. Yurtta kalan depremzedelere yönelik destek programları yürüttüklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Çocukların akut dönemdeki durumlarından ayrılmaları için haftanın 3 günü gençlik liderlerimizle serbest etkinlik, resim, boyama, oyun hamurlarıyla çalışmalar yapılırken, aynı zamanda antrenörlerimiz eşliğinde sportif etkinlikler yapmaktayız. Sporla onların bu durumdan kurtulmaları gibi çalışmalar yapıyoruz. Havalar ısındıktan sonra da salonlarımıza çekebiliriz ya da yetişkinlerle alakalı sportif çalışmalar yapabileceğimiz zamanlar da olacaktır. İnşallah devletimiz bu durumu kolay şekilde atlatacak."