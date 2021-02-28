  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Millet, AK Parti iktidarına şans verdi ve onlar da darbeleri bitirdi"
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe bir insanlık suçudur
Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı
Türkiye'nin ilk milli bomba atarlı dronu Songar
Gözler yarınki Kabine toplantısında olacak! Yeni dönem başlıyor mu?
Milli gururumuz SİHA, Rusya'yı sahada madara etti
Resimlerle geçmişe yolculuk
Küpe tasarlıyor
İsim babası dedesi
WhatsApp'a sessiz özellik
İyilik elçisi palyaçolar
Hayata müzikle tutundu
Yaptığı bağışla göz oldu
Aksiyon film tadında klip geliyor
Erkek babası oluyor
Rihanna şarkısına cover
Oğuzhan Koç ile gelen başarı
Torpil İstanbul'a değil Bitlis'e gönderdi!
Karaciğer nakli olmalı
Kovid-19 geçirenlere fizik tedavi önerisi
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu!
Vatandaş çifte maske takıyor! Cadde ve sokaklar çöplüğe döndü
"ABD için felaket olacak"
Bebeğinizin karnında şişlik varsa dikkat!
28 Şubat 2021 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 13:50:00

Yaptığı bağışla göz oldu

ABONE OL

13 yaşındaki Doruk, gözleri görmeyen sokak köpeğinin tedavisi için kumbarasındaki tüm parasını bağışladı. Adını 'Cangöz' koyduğu can dostu, başlattığı kampanya sayesinde ameliyat oldu, artık dünyayı görüyor.

BÜTÜN PARASINI VERDİ

Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala, kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan bir derneğin, gözleri görmeyen ve ayaklarından rahatsız olan köpeğin tedavi masrafları için çağrısı üzerine harekete geçti. Kumbarasında biriktirdiği bütün parayı vererek büyük bir adım atan Doruk'tan sonra yardımlar sürdü.

ŞİMDİ BİR YUVA LAZIM

Ameliyat edilen ve yaklaşık 3 ay tedavi gören Cangöz, sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı. Dernek başkanı Yağmur Islattı, "Cangöz"ün şansının Doruk'un samimi davranışıyla döndüğünü söyledi. Islattı, "Doruk'a, 'Cangöz bu dünyayı tekrar görecek ve mutlu olacak' sözünü vermiştik. Şimdi de ona yuva bulacağız" dedi.

Doruk Pala, tüm parasını bağışladığı sokak köpeğine 'Cangöz' adını vermişti. Cangöz, onun sayesinde tekrar görmeye başladı. Şimdi de, sıcak bir yuva bulmayı bekliyor.

Etiketler : edirne doruk pala yardım köpek
Büyükada'da bir gün

Büyükada'da bir gün
Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi

Evliliğimiz çocukla boyut değiştirdi
Ev arayışına alışveriş molası

Ev arayışına alışveriş molası
'Denizaltı'da her şey yolunda

'Denizaltı'da her şey yolunda
İki bin dolarlık çizme

İki bin dolarlık çizme
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı

Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı
Nikah işlemlerini başlattı

Nikah işlemlerini başlattı
Nazar korkusunu yendi

Nazar korkusunu yendi
Özçivit Ailesi'nin renk uyumu

Özçivit Ailesi'nin renk uyumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER