Yaptığı bağışla göz oldu

Yaptığı bağışla göz oldu

BÜTÜN PARASINI VERDİ



Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala, kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan bir derneğin, gözleri görmeyen ve ayaklarından rahatsız olan köpeğin tedavi masrafları için çağrısı üzerine harekete geçti. Kumbarasında biriktirdiği bütün parayı vererek büyük bir adım atan Doruk'tan sonra yardımlar sürdü.

ŞİMDİ BİR YUVA LAZIM

Ameliyat edilen ve yaklaşık 3 ay tedavi gören Cangöz, sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı. Dernek başkanı Yağmur Islattı, "Cangöz"ün şansının Doruk'un samimi davranışıyla döndüğünü söyledi. Islattı, "Doruk'a, 'Cangöz bu dünyayı tekrar görecek ve mutlu olacak' sözünü vermiştik. Şimdi de ona yuva bulacağız" dedi.

Doruk Pala, tüm parasını bağışladığı sokak köpeğine 'Cangöz' adını vermişti. Cangöz, onun sayesinde tekrar görmeye başladı. Şimdi de, sıcak bir yuva bulmayı bekliyor.

