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28 Şubat 2021 Pazar 18:10:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 18:10:00

Yaptığı bağışla göz oldu

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13 yaşındaki Doruk, gözleri görmeyen sokak köpeğinin tedavisi için kumbarasındaki tüm parasını bağışladı. Adını 'Cangöz' koyduğu can dostu, başlattığı kampanya sayesinde ameliyat oldu, artık dünyayı görüyor.

Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala, kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan bir derneğin, gözleri görmeyen ve ayaklarından rahatsız olan köpeğin tedavi masrafları için çağrısı üzerine harekete geçti. Kumbarasında biriktirdiği bütün parayı vererek büyük bir adım atan Doruk'tan sonra yardımlar sürdü.

ŞİMDİ BİR YUVA LAZIM

Ameliyat edilen ve yaklaşık 3 ay tedavi gören Cangöz, sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı. Dernek başkanı Yağmur Islattı, "Cangöz"ün şansının Doruk'un samimi davranışıyla döndüğünü söyledi. Islattı, "Doruk'a, 'Cangöz bu dünyayı tekrar görecek ve mutlu olacak' sözünü vermiştik. Şimdi de ona yuva bulacağız" dedi.

Doruk Pala, tüm parasını bağışladığı sokak köpeğine 'Cangöz' adını vermişti. Cangöz, onun sayesinde tekrar görmeye başladı. Şimdi de, sıcak bir yuva bulmayı bekliyor.

Etiketler : köpek göz bağış
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