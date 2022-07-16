Yanlış teşhis parmağından etti

ADANA'da oynadığı cam kasenin kırılmasıyla sağ eli kesilen Eliz Kocagil (2), tedavi gördüğü özel hastanede 'korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edildi. Bir süre sonra serçe parmağı işlevini yitiren Eliz'in, başka hastanedeki muayenesinde, el tendonlarında kopma meydana geldiği belirlendi. Kocagil ailesi, yanlış teşhis konduğu iddiasıyla doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

