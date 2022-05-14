Yanlış park engellilere 'barikat' oluyor

Görme engelliler, yollarını bulmak için sarı çizgilere yerleştirdikleri bastonlarıyla ilerledikleri sırada karşılarına çıkan kazı sonrası kapatılmamış çukurlar nedeniyle hayati tehlikeler atlatıyor. Görme engelli Nazlı Kılıç, sarı bant üzerine park edilen araçlara ve bu çizgilerin ortalarına yapılan tabelalara çarparak zarar gördüklerini söyledi.



Tespit ettikleri eksiklikleri yetkililere çeşitli şekilde bildirdiklerini ifade eden Kılıç, "Değişimlerin gerçekleşmesi uzun sürüyor. Birçok yerde çizgiler sökülmüş. Yarım yarım yapılmış. Onların düzeltilmesini istiyorum. Bunlar birçok kişiye göre basit ayrıntılar ama benim hayatımı devam ettirebilmem için önemli hususlar." dedi.

Kılıç, kaldırımları işgal eden araçların altına giren bastonlarının kırılabildiğini anlatarak, "İstediğim şu, bir an gözlerini kapatıp bizim yerimize kendilerini koymalarını rica ediyorum. Biz de hep beraber, barış ve mutluluk içinde yaşamak istiyoruz, biz de sizlerden biriyiz." diye konuştu.

Gören Kalpler Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde günlük yaşam koordinatörü ve özel eğitimci olarak çalışan Gamze Tekeş de görme engeli bulunan kişilerde baston kullanımının çok önemli olduğunu ancak araçların ve seyyar satıcıların sarı çizgilerin üzerinde konumlanması nedeniyle bu bastonları kullanmanın imkansız hale geldiğini söyledi.

Yenilemek amacıyla sökülen sarı bantların tekrar yerine konulmasının uzun zaman aldığını anlatan Tekeş, "Bu süreçte evine ve işine gidip gelen arkadaşların hiçbiri bu çizgileri kullanamaz hale geldi. İyi kötü vardı, bunlar toplandı ve uzun zamandır tekrar yapılması için bekliyoruz." dedi.

Tekeş, toplu alanlar, sarı bantların bittiği noktalar ve metro istasyonları gibi yerlerde vatandaşların görme engellilere yardım etmesini istediklerini söyledi.

Kaldırıma park edilen araçlar cezai işlem sonrası çekildi

Trafik ekipleri devriye sırasında ya da gelen ihbarlar üzerine kaldırımlara, engelli parklarına ve sarı bantlar üzerine park eden araçlara cezai işlem uyguluyor.

Bu araçlar daha sonra kaldırımlardan kaldırılarak parka çekiliyor.

Ülke genelinde 2021 yılında "Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek" ihlalini gerçekleştiren 92 bin 540 araca işlem uygulandı.