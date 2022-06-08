Yangına hazır kıta bekliyor! Gönüllü itfaiyeci

DEPREMDE KARAR ALDI



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal (45), 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı. Türkiye'de şahsa ait tek itfaiye aracı olan Öcal, başta ormanlar olmak üzere arazi yangınlarına müdahale ediyor. Umut Öcal, Büyük Marmara depremi sonrası gönüllü itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi.

Umut Öcal "2,5 ton su kapasitesi var, yaklaşık 100 litre de köpük imkanımız var. Bununla birlikte 250 metreye kadar hortum atıp, yangınlara müdahale edebiliyoruz" diyor.

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Telsiz haberleşme uzmanı Umut Öcal, Kocaeli İtfaiyesi'nde aldığı eğitimlerin ardından 2005 yılında ABD'nin New York kentinde şehir yangınları, Kaliforniya'da ise orman yangınlarına müdahale ile ilgili eğitimler aldığını anlattı. Gönüllü itfaiyeci, "Ülkemizde sıradan bir vatandaş bir itfaiye aracı alamıyormuş, benim için uzun bir süreç oldu. Nihayetinde şahsına ait itfaiye aracı olan tek kişiyim" dedi.