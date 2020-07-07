Yangın söndürme çalışmalarında İHA ve termal dronelardan faydalanılıyor

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu Yarımadası’nda saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına hava ve karadan müdahale edildi. Ancak saat 21.00 itibariyle hava kararınca helikopter ve yangın söndürme uçakları geri döndü. Yangına gece boyunca karadan müdahaleler sürüyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’de yangın söndürme çalışmalarını yerinde izliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde İHA’lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.