Yanan Tüp bebek hayallerini yeşertti

EDİRNE'de evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin liraları da yanan Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftine, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Edirne Valiliği'nce evi yapılacak Balcı çiftinin tüp bebek tedavisi içinse hastaneler devreye girdi. Kayseri ve İstanbul'dan gelen tekliflerle büyük mutluluk yaşayan çift, geleceğe artık umutla baktıklarını söyledi.

