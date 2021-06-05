Yanan ormanlara can veren ekip

Kars'ın Selim ilçesinde 6 yıl önceki yangında 6 dekarlık alanın zarar gördüğü Celal Aras Hatıra Ormanı'nın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatan doğaseverler farklı türlerden 350 fidanı toprakla buluşturdu.



Doğasever Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu kurucularından Murat Öztürk, "Lütfen çevremizi temiz tutalım, ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Piknik yapanların daha dikkatli ve duyarlı olması lazım" dedi.