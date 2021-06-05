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05 Haziran 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 16:30:00

Yanan ormanlara can veren ekip

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Kars'ın Selim ilçesinde 6 yıl önceki yangında 6 dekarlık alanın zarar gördüğü Celal Aras Hatıra Ormanı'nın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatan doğaseverler farklı türlerden 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Kars'ın Selim ilçesinde 6 yıl önceki yangında 6 dekarlık alanın zarar gördüğü Celal Aras Hatıra Ormanı'nın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatan doğaseverler farklı türlerden 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Doğasever Bal Porsukları Kayak ve Doğa Sporları Topluluğu kurucularından Murat Öztürk, "Lütfen çevremizi temiz tutalım, ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Piknik yapanların daha dikkatli ve duyarlı olması lazım" dedi.

Etiketler : kars yanan ormanlar celal aras hatıra ormanı doğaseverler murat öztürk
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