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10 Ocak 2022 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 10:53:00

Yanan ormanlar yeniden yeşertilecek

Kaynak: AA

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İzmir'in Menderes ilçesindeki Çile ve Urla ilçesindeki Balıklıova mahallelerinde çıkan orman yangınları sonrası başlatılan ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ağustos 2020'de Menderes'in Çile Mahallesi yakınlarında çıkan yangında zarar gören 233 hektarlık orman alanında arazi hazırlığının tamamlandığını, ay sonuna kadar kızılçam, servi ve akasya türlerinde 120 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Balıklıova'da 26 Ağustos 2021'de çıkan yangında yanan 347 hektar orman alanın da arazi hazırlığı çalışmalarının yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını belirten Çaprazlı, mart ayı sonuna kadar bölgenin tamamen ağaçlandırılacağını ifade etti.

Balıklıova'da yanan orman alanının deniz kenarında bir bölge olmasından dolayı zaman zaman sosyal medyada "Buraya otel ve yazlık yapılacak" gibi söylemlere rastladıklarını aktaran Çaprazlı, bunların art niyetli söylemler olduğunu kaydederek, "Yanan orman alanları anayasal güvence altında. Her karışını yeniden ağaçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İzmir yanan ormanlar Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü
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