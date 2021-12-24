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24 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

Yanan ormanlar unutulan eşyalarla yeşerecek

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Kayseri'de toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan paraların yanı sıra eşyaların satışından elde edilen gelir, yanan ormanlar için bağışlanıyor.

Kayseri'de toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan paraların yanı sıra eşyaların satışından elde edilen gelir, yanan ormanlar için bağışlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, 2019'dan beri unutulan para ile eşyaların değerinin 52 bin lirayı bulduğunu dile getirerek, "Paranın bir kısmını ayakkabı alarak Kızılaya bağışladık. Son iki yıl da orman yangınlarına fidan olarak bağışladık. Son iki yılda bin fidanı unutkan yolcularımız adına toprakla buluşturmuş olduk" dedi.

Etiketler : Yanan ormanlar Kayseri Feyzullah Gündoğdu
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