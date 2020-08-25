Yalova'da çaldı Bursa'da yakalandı
Kaynak: DHA
Yalova'daki girdiği bir evden yaklaşık 2 bin 300 dolar çalan hırsız, Bursa emniyeti tarafından yakalanarak Yalova Emniyeti ekiplerine teslim edildi.
YALOVA’da girdiği evden 2 bin 300 dolar çalan Erdem S., Bursa’da parkta otururken yakalandı. Gözaltına alınan Erdem S., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yalova’da 23 Haziran’da T.K. isimli kişi, evine hırsız girdiğini ve 2 bin 300 dolar parasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Yalova polisi, hırsızın kimliğinin Erdem S. olduğunu belirledi. Yalova’da yapılan aramalarda yakalanamayan Erdem S. için Bursa polisi de çalışma başlattı. Dün, Bursa’da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Parkı’nda kimlik kontrolü yapan ekipler, inceleme yaptığı kişinin Erdem S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Erdem S., polis merkezine götürülürken, Bursa’daki işlemlerinin ardından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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