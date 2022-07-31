Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kuvvetli sağanak yağmur hangi illerde görülecek? İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olacak.

SAĞANAK YAĞMUR

Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. Kritik uyarı İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor. Sağanak yağmur özellikle salı günü Marmara Bölgesi'nde kendisini gösterek

HAVA SICAKLIĞI:

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°CAz bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°CAz bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°CAz bulutlu

KASTAMONU 12°C, 33°CAz bulutlu

SİNOP 22°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°CAz bulutlu

ÇORUM 11°C, 33°CAz bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açık