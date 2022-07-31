Yağmur geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı!
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Tarih ve saat belli oldu. Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur hakim olacak. Meteoroloji, güncel hava durumunu paylaştı. İşte detaylar...
Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kuvvetli sağanak yağmur hangi illerde görülecek? İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olacak.
SAĞANAK YAĞMUR
Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. Kritik uyarı İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor. Sağanak yağmur özellikle salı günü Marmara Bölgesi'nde kendisini gösterek
HAVA SICAKLIĞI:
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°CAz bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık
YOZGAT 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°CAz bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°CAz bulutlu
KASTAMONU 12°C, 33°CAz bulutlu
SİNOP 22°C, 30°CAz bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°CAz bulutlu
ÇORUM 11°C, 33°CAz bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık
VAN 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 42°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açık