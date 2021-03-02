Yağız 5 yaşında 90 kiloya ulaştı

Samsun'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan Yağız Bekte (5), hastalığı nedeniyle hızla kilo alarak 90 kiloya ulaştı. Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, kilo almasının önüne geçemedikleri küçük çocuklarının, sağlığına kavuşacağı anı umutla bekliyor.

