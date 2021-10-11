Yağışlı hava geri dönüyor

Yeni haftada yurdun batısında yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak görülecek. Üç büyük ilde de sağanak yağış görülmesi bekleniyor. İşte detaylar...

YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Özellikle Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış görülecek. Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, çarşamba günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Salı gününden itibaren ise Ankara, İzmir ve İstanbul'da sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Ankara'da akşam saatlerinde başlayacak yağış çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklı bir şekilde devam edecek. Salı ve çarşamba günü İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. İzmir'de pazartesi günü parçalı çok bulutlu bir hava hakim. Yine salı ve çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.