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16 Ocak 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 18:30:00

Yabancı dil öğrendi, işleri açıldı

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Bursa'da tezgahında kestane pişiren seyyar satıcı Necdet Özçelik, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turiste daha iyi hizmet verebilmek için kursa giderek 4 ayda Arapça öğrendi.

Bursa'da tezgahında kestane pişiren seyyar satıcı Necdet Özçelik, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turiste daha iyi hizmet verebilmek için kursa giderek 4 ayda Arapça öğrendi. Yabancı dil sayesinde işleri açılan Özçelik, daha fazla dil öğrenmek için çalışmalara başladı.

Bursa'ya gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Arapça öğrendiğini ifade eden Necdet Özçelik, "7 yıldır şehir merkezinde seyyar satıcılık yapmaktayım. Her lisan bir insan diye bir atasözümüz var. Maalesef bizim insanlarımız lisan gereken hassasiyeti göstermiyor. Son birkaç senedir Arap turistlerin ülkemize gelmesi üzerine Arapça öğrenmeye karar verdim. Kursa gittim. 4 ay sonunda Arapça öğrendim. Ben burada konuştuğum Arapça ile sadece turistlere bir şeyler satmıyor, adres sorduklarında da yardımcı oluyorum. Ben bu dili öğrenmekte geç kalmışım diye düşünüyorum. Ben Arapça öğrendikten sonra Arap turistler benden alışveriş yapmaya başladı. İşlerimde hissedilir derecede artış oldu" dedi.

Etiketler : Yabancı dil öğrendi Necdet Özçelik Bursa
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